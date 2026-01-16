«Ο πρωθυπουργός να δώσει άμεσες λύσεις» – Σε ετοιμότητα τα μπλόκα για τη συνάντηση της Δευτέρας (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες των μπλόκων όλης της χώρας, με την επιτροπή να προετοιμάζεται για να παραδώσει τα αιτήματά της προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση της Δευτέρας, όπου οι δύο πλευρές θα βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Ετοιμαζόμαστε όλοι στο μπλόκο της Νίκαιας για τη συνάντηση. Χθες βάλαμε κάτω όλα τα αιτήματα κι ακούσαμε τις απόψεις της Γενικής Συνέλευσης και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε ό,τι είναι εφικτό από αυτή τη συνάντηση για το καλό του πρωτογενούς τομέα, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Τη Δευτέρα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα κατέβει με τη δύναμη των τρακτέρ και με τη στήριξη του κόσμου που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν. Με το δίκιο των αιτημάτων μας θα ζητήσουμε από τον πρωθυπουργό άμεσες λύσεις για να υπάρχει προοπτική στον αγροτικό τομέα και να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο και χρήματα, χρειάζεται μόνο πολιτική βούληση για να δώσει λύσεις», πρόσθεσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΟΑΝΣΛ, Ρίζος Μαρούδας.

Τέλος αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Ανεστίδη, ο κ. Αλειφτήρας σχολίασε σε ερώτηση που δέχθηκε ότι «είναι τουλάχιστον ατυχείς, αλλά είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων κι οφείλουν να δουν τι πρέπει να κάνουν».