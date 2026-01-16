Αλμυρός: Δηλώσεις ζημιών από την ανεμοθύελλα της 8ης Ιανουαρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τον Δήμο Αλμυρού γνωστοποιείται ότι όσοι υπέστησαν ζημιές σε ποιμνιοστάσια καθώς και σε άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, υπόστεγα κλπ) από την ανεμοθύελλα της 8ης Ιανουαρίου 2026, μπορούν να προσέρχονται έως τις 23 Ιανουαρίου στο Γραφείο της Ανταποκρίτριας του ΕΛΓΑ στον Δήμο Αλμυρού κ. Μ. Φιλοθόδωρου για να τις δηλώσουν.