Αλμυρός: Δηλώσεις ζημιών από την ανεμοθύελλα της 8ης Ιανουαρίου

Από τον Δήμο Αλμυρού γνωστοποιείται ότι όσοι υπέστησαν ζημιές σε ποιμνιοστάσια καθώς και σε άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, υπόστεγα κλπ) από την ανεμοθύελλα της 8ης Ιανουαρίου 2026, μπορούν να προσέρχονται έως τις 23 Ιανουαρίου στο Γραφείο της Ανταποκρίτριας του ΕΛΓΑ στον Δήμο Αλμυρού κ. Μ. Φιλοθόδωρου για να τις δηλώσουν.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.