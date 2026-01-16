Άνοδος κατά 6,4% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Σκιάθου το 2025

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης για τον Δεκέμβριο του 2025 ανακοίνωσε η Fraport Greece κάνοντας λόγο για σταθερά ανοδική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2025, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece υποδέχθηκαν περισσότερους από 881.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Η θετική εικόνα του Δεκεμβρίου αντικατοπτρίζει τη συνολική πορεία του 2025, έτους κατά το οποίο η Fraport Greece υποδέχθηκε περισσότερους από 37 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2024.



Μέσα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται και η Fraport είναι κι αυτό της Σκιάθου, το οποίο κατέγραψε αύξηση της τάξης του 6.4% στην επιβατική κίνηση το 2025, σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, το 2024 στο αεροδρόμιο Σκιάθου κινήθηκαν 600.786 επιβάτες, ενώ το 2025 συνολικά 639.242 επιβάτες.

Παράλληλα, ο Αερολιμένας Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» κατέγραψε αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 3,7% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, που αντιστοιχεί συνολικά σε 1.264 επιβάτες. Σημειώνεται ότι όλοι οι επιβάτες του Δεκεμβρίου προέρχονταν από την Ελλάδα και έφτασαν στο νησί με συνολικά 34 αεροσκάφη. Ειδικότερα, αφίχθηκαν 569 επιβάτες και αναχώρησαν 695.

Μήνας «ρεκόρ» για τη Σκιάθο ήταν ο Αύγουστος με 164.542 επιβάτες, με τους 151.428 από αυτούς να προέρχονται από το εξωτερικό.