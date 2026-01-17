Κόβει πίτα η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλεί να μοιραστούμε το γιορτινό κλίμα της νέας χρονιάς, στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Μια αγαπημένη παράδοση που φωτίζει τις καρδιές μας, ενώνει όλους τους Θεσσαλούς όπου κι αν βρίσκονται και γεμίζει το ξεκίνημα του έτους με ευχές, χαρά και την αισιοδοξία μιας δημιουργικής χρονιάς. Η εορταστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Ελλάδος), μέσω τηλεδιάσκεψης. Για λόγους οργάνωσης και ασφαλούς διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα, ώστε να σας κοινοποιηθεί εγκαίρως ο κωδικός πρόσβασης. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς και θα ενισχύσει τη ζωντανή συνέχεια των δεσμών, των παραδόσεων και της ενότητας που μοιράζεται η μεγάλη θεσσαλική οικογένεια σε κάθε γωνιά του κόσμου.