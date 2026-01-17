ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πρόσκληση συμμετοχής στο Περιφερειακό Σχολικό Δίκτυο απ΄το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου

Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου ως συντονιστής του Περιφερειακού Δικτύου σχολείων «Σχολικά κτήρια σε διάλογο: όταν τα σχολεία γίνονται μνήμη», (ΠΔΕ Θεσσαλίας, 12.1.2026/αρ. πρωτ.266) Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων, και υπό την αιγίδα της ΠΔΕ Θεσσαλίας, προσκαλεί σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας να συμμετάσχουν, με σκοπό την αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου ως παιδαγωγικού και πολιτιστικού κεφαλαίου μέσα από την ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και κοινωνικής του διάστασης, αλλά και τη σύνδεσή του με τη σχολική ζωή, την τοπική κοινωνία και τη συλλογική μνήμη, στοχεύοντας παράλληλα στην καλλιέργεια ενεργών μαθητών, στη συνεργασία των σχολικών κοινοτήτων αλλά και στον σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο. Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ σχολείων διαφορετικών περιοχών και βαθμίδων, το οποίο ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, τον παιδαγωγικό εμπλουτισμό και την εξωστρέφεια της σχολικής κοινότητας.

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου:

• να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική αξία των σχολικών κτηρίων ως φορέων μνήμης καταγράφοντας την ιστορία τους μέσα από αρχειακό υλικό φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες και τεκμηριώνοντας τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά και τις μεταβολές τους στον χρόνο, ώστε να συγκροτηθεί ένα συνεκτικό αρχείο σχολικής μνήμης.

• να ενισχύσει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση των μαθητών μέσα από τη διερεύνηση της ιστορίας των σχολικών κτηρίων και την επαφή με τα υλικά και άυλα ίχνη του παρελθόντος καλλιεργώντας το σεβασμό προς την πολιτιστική κληρονομιά, την επίγνωση της συνέχειας της εκπαιδευτικής ιστορίας και τη συνειδητοποίηση του ρόλου του σχολείου ως φορέα ταυτότητας και συλλογικής μνήμης.

Οι σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτό θα εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες, έργα δημιουργικής γραφής, εικαστικά δρώμενα, ψηφιακές αφηγήσεις και έργα, βιωματικά εργαστήρια, κ.ά. πάνω στις εξής ενδεικτικές υποενότητες:

• σε χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτηρίων (π.χ νεοκλασικό, πέτρινο, τύπου Καλλία κ.ά),

• στην ιστορία του στο πέρασμα του χρόνου,

• στο αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία μέσα από γενόμενες δράσεις,

• στην ιστορία του τόπου μέσα από το ίδιο το σχολείο,

• στην ανάδειξη αρχειακού υλικού (βιβλίων, προφορικών μαρτυριών, λευκωμάτων, φωτογραφιών κ.ά),

• στις εμπειρίες και τις μνήμες μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών εποχών,

• στον «διάλογο» παρελθόντος–παρόντος–μέλλοντος του σχολείου.

Η διάρκεια του Δικτύου είναι τριετής (2025-2028) και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων είναι τριετής. Τα παραγόμενα θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα διεξαχθεί μετά το πέρας των αποτελεσμάτων.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/5T6FGcJQLrxXKU1h6

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου