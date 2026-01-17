Θλίψη στο ΛΕΒ πέθανε η Δώρα Πουρνάρα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η αναγγελία του θανάτου της Δώρας Πουρνάρα, η οποία διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου στο διάστημα 1990 – 2021, παραμένοντας ενεργό μέλος

του σωματείου μας έως πρόσφατα, προκάλεσε θλίψη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται “έσβησε μια αξιοσέβαστη γυναίκα της τοπικής μας κοινωνίας με

πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο. Αξέχαστη θα μείνει προς όλους μας η αγάπη της για το συνάνθρωπο, η ευγένειά της και η βαθιά της καλλιέργεια. Η

ομορφιά της ψυχής της και η καθαρότητα ενός ώριμου και κριτικού λογισμού, πάντα με καλή προαίρεση· ένα σεβαστό και αξιαγάπητο μέλος της λυκειακής και όχι μόνον

οικογένειας.

Μετά από την είδηση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσας και να

εκφράσει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά της, ενώ αντί στεφάνου να κατατεθεί αντίστοιχο ποσό σε Ίδρυμα της πόλης