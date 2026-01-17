Εκδηλώσεις Συλλόγων – Κοπές πίτας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

@ Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 20:30, στο SouipasPalace. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των τριών βραβείων των επιχειρήσεων, που διακρίθηκαν στον φετινό διαγωνισμό για την καλύτερη χριστουγεννιάτικα στολισμένη βιτρίνα.

@ Ο Ελληνορωσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίας & Συνεργασίας νομού Μαγνησίας πραγματοποιεί τον πρωτοχρονιάτικο χορό του, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 7:00 μμ στο Εξοχικόν Κέντρο «Αύρα» στον Άναυρο, με ζωντανή μουσική και τραγούδι από τον Θωμά Σκωτίδα & την Λεμονιά Μπέζα και στο πιάνο τον Ηλίας Χατζόγλου. Πληρ. στα τηλέφωνα: Καρακεζίδη Ελένη 6931404716, Μάρτοβα Όλγα 6976943321.

@ Ο Φυσιολατρικός Πολιτιστικός εκδρομικός Όμιλος Βόλου «ΝΕΑ ΖΩΗ» διοργανώνει την ετήσια μουσικοχορευτική συνεστίασή του, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «ΛΟΥΚΑΝΤΑ» στις Αλυκές Βόλου, με πλήρες γεύμα, ποτά, αναψυκτικά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κοπεί και η Πρωτοχρονιάτικη πίτα.Κρατήσεις στα τηλ. 6934450791 και 2421020157.

@ Η Ηπειρωτική Αδελφότητα Νομού Μαγνησίας απευθύνει πρόσκληση στα μέλη και τους φίλους της για την ετήσια εκδήλωσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Στις 10:00 το πρωί θα τελεστεί αρτοκλασία προς τιμήν του προστάτη της Αδελφότητας, Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στη συνέχεια, στις 11:30, θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Λέσχη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας, στην οδό Τοπάλη 35.

@ Οι μεταλλουργοί Μαγνησίας κόβουν την πίτα τους στον ετήσιο χορό που διοργανώνουν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσαν σχετικά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο κέντρο Ρε Μινόρε.

@ Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μαγνησίας στις 24 Ιανουαρίου και ώρα 9 το βράδυ στο κέντρο «Νέα Ρέμβη» στον Άγιο Ονούφριο. Τα μέλη Συνδέσμου μπορούν να εξοφλούν στον χώρο του κέντρου και την ετήσια συνδρομή του του 2026 (15 ευρώ). Δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμή για την εκδήλωση Δευτέρα και Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ έως τις 15 Ιανουαρίου.

@ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου», πρόκειται να κόψει την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα του, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ και ώρα 7 μ. μ. Κάρτες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6977987128 και 6932225382».

@Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στον ετήσιο χορό του, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 20.00, στο κέντρο «Έργων Γεύσεις», (Κύπρου 91 – 93, Βόλος) και καλεί τα μέλη και τους φίλους του σε ένα γιορταστικό Σαββατόβραδο, με εκλεκτό φαγητό, ζωντανή μουσική και ευχάριστες εκπλήξεις. Για τους μικρούς φίλους του συλλόγου διατίθεται στο κέντρο δωρεάν παιδότοπος. Τηλ. Επικοινωνίας – Κρατήσεις 2421048988, κιν. 6945173417.

@ Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του διοργανώνει ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Βόλου «Ο Αθανάσιος Διάκος» την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 13.00μμ στο κέντρο «Έργων Γεύσεις» στην οδό Κύπρου 91-93 (πρώην Καναράκια). Η τιμή κάρτας είναι στα 25€ (ορχήστρα, φαγητά ,ποτά, πίτα). Για την καλύτερη οργάνωση όσοι επιθυμούν να δώσουν το παρών στην εκδήλωση, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα : 6978443149, 697 028 2347, 2421050346, 2421034792, 2421051368, 6977863440, 6977181414, 6939881249 & 697 499 6964.

@ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συκής «Γεώργιος Ρηματισίδης» προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους κατοίκους της περιοχής στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις 2:00 μ.μ., στην ταβέρνα «ΑΓΚΩΝΑΡΙ». Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες: 6940759565.

@ O Σύλλογος Μακεδόνων Βόλου «Ο Μέγας Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 20:30 τον ετήσιο χορό και την κοπή πίτας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΣΟΥΪΠΑΣ ΠΑΛΛΑΣ (Αλυκές Βόλου ) με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα χάλκινων «Παύλος Μελάς». Πληροφορίες – κάρτες στα τηλ. : 6945825115 και 6979257039

@ Εκδήλωση για τη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποιεί το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος (αίθουσα Ιωλκός) στα Μελισσιάτικα. Τιμή κάρτας: 20 ευρώ (πλήρες μενού, ποτό και μουσική).

@ Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Volos Palace το Δ.Σ. του Ορφανοτροφείου και το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Ορφανοτροφείου Βόλου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το ωδείο Παλάσκα με το τμήμα παιδικής χορωδίας.