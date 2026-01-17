Νέοι αντιπρόσωποι του Συλλόγου Βλάχων, στην Π.Ο.Π.Σ.Β

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

O Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βόλου ενημερώνει τα μέλη του και τους φίλους του ότι μετά από Ε.Γ.Σ και διενέργεια εκλογών για την εκλογή αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων ( Π.Ο.Π.Σ.Β ) που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στο Σπίτι Γαλήνης του ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας-Βόλου εκλέγονται τα παρακάτω μέλη ως αντιπρόσωποι του : Τακτικός αντιπρόσωπος Κολημήτρας Μιχάλης και Αναπληρωματική αντιπρόσωπος Καπουράνη Αθηνά