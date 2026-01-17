Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανωτέρω και στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν ποσότητες
ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -67,5-
γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ