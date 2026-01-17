Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανωτέρω και στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν ποσότητες

ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -67,5-

γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.