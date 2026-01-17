Αποκλεισμό της ΟΛΜΕ καταγγέλλει ο Θ. Τσούχλος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Με έκπληξη, αλλά και έντονο προβληματισμό ενημερωθήκαμε ότι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου υπήρξε συζήτηση στη διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης που είχε ως θέμα την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η ΔΟΕ και η ΑΣΓΜΕ, ενώ δεν εκλήθη η ΟΛΜΕ. Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, καθώς υπήρξε αναίτιος αποκλεισμός της Ομοσπονδίας μας από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Τσούχλος, τονίζοντας ότι «η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την πρωτοβουλία και τις προτάσεις των δημάρχων που διαφωνούν με τις προτεινόμενες αλλαγές από την κυβέρνηση και το αντίστοιχο υπουργείο. Εμφατικά τονίζουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών που οδηγεί σε οικονομικό και λειτουργικό αδιέξοδο, ενώ θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την επανίδρυση τους. Απαιτούμε την απόσυρση της διάταξης και διεκδικούμε ουσιαστική αύξηση των σχετικών δαπανών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων».