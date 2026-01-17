Σύλληψη δύο ατόμων στα Τρίκαλα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθησαν, σήμερα (17-01-2026) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, -2- άτομα και συγκεκριμένα, ένας αλλοδαπός άνδρας και ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν ο ένας, μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αποξηραμένη, βάρους -1,5- γραμμαρίων και ο

δεύτερος, μία νάιλον συσκευασία με κατεργασμένη

κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, βάρους -1,2- γραμμαρίων,

οι οποίες κατασχέθηκαν.