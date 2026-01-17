Στον Βόλο η θεατρική παράσταση «2:22 – A Ghost Story»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Στη σκηνή του Θεάτρου ΑΛΑΜΠΡΑ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία τη θεατρική σεζόν 2024-2025, σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη, το έργο “2:22 – A Ghost Story” του Danny Robbins, ένα σύγχρονο υπερφυσικό θρίλερ που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στο West End του Λονδίνου, υποψηφιότητες για 3 βραβεία Laurence Olivier, καθώς και το βραβείο «Καλύτερου Νέου Έργου» στα Βραβεία Whats On Stage, το 2022.

Η παράσταση έρχεται και στον Βόλο το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου» για δύο παραστάσεις στις 6.15 μμ & στις 9.15 μμ.

Το θρίλερ που συνδυάζει ίντριγκα, χιούμορ και τρόμο, γραμμένο από τον Danny Robins, δημιουργό του διάσημου BBC podcast “The Battersea Poltergeist”, μεταφέρει το κοινό σε μια νύχτα γεμάτη αγωνία, όπου αποκαλύπτονται μυστικά και το υπερφυσικό κάνει αισθητή την παρουσία του, γεγονός που οδηγεί τους ήρωες να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις τους και να αναζητήσουν την αλήθεια για τους ίδιους και τους άλλους.

Υπόθεση

Στην παράσταση, η Τζεν είναι πεπεισμένη ότι το νέο της σπίτι είναι στοιχειωμένο, αλλά ο σύζυγός της, Σαμ, παραμένει σκεπτικιστής. Κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους παλιούς τους φίλους, τη Λορίν και τον νέο της σύντροφο, Μπεν, οι εντάσεις αυξάνονται καθώς συζητούν για την ύπαρξη φαντασμάτων. Καθώς η βραδιά προχωρά, μια ανησυχητική παρουσία πλησιάζει όλο και περισσότερο, αναγκάζοντας την παρέα να μείνει ξύπνια μέχρι τις 2:22 π.μ. για να ανακαλύψει τι κρύβεται πέρα από το προφανές…

Ο συγγραφέας αναρωτιέται αν θα μπορούσαν να υπάρχουν φαντάσματα στον σύγχρονο κόσμο του Facebook, του Spotify και της Amazon Alexa. Μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τα πάντα μέσα από μικρές συσκευές εξελιγμένης τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε ολοένα πιο μοναχικοί και ευάλωτοι…

Παίζουν: Φάνης Μουρατίδης, Φαίη Ξυλά, Ναταλία Δραγούμη, Βασίλης Κούκουρας,

Γιώργος Ζαφειρόπουλος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» – ΒΟΛΟΣ

Παραστάσεις : Σάββατο 31/1 : 6.15 μμ & 9.15 μμ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : MORE.COM & TAMEIO ΘΕΑΤΡΟΥ