Βόλος: Συνελήφθη με ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το μεσημέρι στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,71- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.