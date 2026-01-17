Βόλος: Συνελήφθη με ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το μεσημέρι στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,71- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.