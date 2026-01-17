ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέα θεατρική παραγωγή για την θεατρική Σκηνή «ΑΘΕΜΙΤΟΣ»

Η «Θεατρική Σκηνή Δικηγόρων Βόλου &Συνεργαζομένων – ΑΘΕΜΙΤΟΣ» παρουσιάζει τη νέα της θεατρική παραγωγή «Εκεί που φυτρώνει άγριος σπόρος» σε κείμενο του Γιάννη Τσίρου (πρωτότυπος τίτλος «Άγριος σπόρος»).Οι παραστάσεις θα δοθούν στο θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής σήμερα Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Ιανουαρίου.

Το κείμενο πραγματεύεται με τρόπο ρεαλιστικό και ανάγλυφο μια λαϊκή, επαρχιώτικη οικογένεια, με όλα τα δομικά χαρακτηριστικά και προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, ιδίως μετά την κρίση του 2010.

Το υπερβολικό και αστείο ταπεραμέντο του πατέρα-φαμίλια (Σταύρος) που προσπαθεί να τα «βγάλει πέρα», με μια εποχιακή επιχείρηση (παράνομη θερινή καντίνα – παράγκα) κουβαλώντας το ένδοξο παρελθόν και την απογοήτευση από τις χαμένες ευκαιρίες της ζωής του. Η κόρη του, η Χαρούλα (που θα μπορούσε να λέγεται Ηλέκτρα) που του συμπαραστέκεται και παρά την ατίθαση 20ετή φύση της, υπομένει μια σκληρή καλοκαιρινή σεζόν, για να μην τρώνε «φύκια τον χειμώνα». Η μητέρα, την «έκανε» γι’ Αθήνα για λίγο (αμφίβολο αν θα επιστρέψει) και στο έργο πληροί τον θεατρικό όρο : παρούσα – απούσα. Τέλος, ο Τάκης, ένας νεαρός αστυνομικός, γέννημα – θρέμμα του χωριού, που ξεδιπλώνει έναν αντιφατικό χαρακτήρα, που παραπαίει ανάμεσα στην καταγωγή του (φιλικότητα προς τους ήρωες) και την Υπηρεσία (καθήκον). Τελικά αποδεικνύεταιπρώιμα πορωμένος καριερίστας…

Το έργο έχει κλασσική δομή αστυνομικού μυστηρίου και δι’ αυτού ξεδιπλώνονται κοινωνικές καταστάσεις και προσωπικές συμπεριφορές, με σπουδαία κορύφωση προς την λύτρωση ή την καταστροφή! Εξαρτάται πως το βλέπει κανείς…

Ηθοποιοί : Δημήτρης Κουτσοδημήτρης, Ρωξάνη Ξηροφώτου, Αποστόλης Κλειδωνάρης

Σκηνοθεσία : Αλέξανδρος Κοσμάς

Σκηνογραφία – κατασκευές : Ταταριώτης Γιώργος, Όμηρος Κάπρι

Φροντιστήριο : Μαρίνα Μπερτζέμη, ΒανέσσαΜπουλταδάκη

Πρωτότυπο τραγούδι «Άγριος σπόρος» : Γιάννης Πάτρας

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, διαρκεί 85΄ χωρίς διάλειμμα.

Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων – πληροφορίες : Γραφεία Δ.Σ.Β. – Δικαστικό Μέγαρο (πλ. Ελευθερίας) ώρες 10 π.μ. – 2 μ.μ. τηλ. 24210-21992 και FUNLANDIA (28ης Οκτωβρίου 33 και Μεταμορφώσεως) ώρες 10 π.μ. – 2 μ.μ. και 5 – 9 μ.μ., τηλ. 2421-21-8237