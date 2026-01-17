Σκιάθος: Συνελήφθη ανήλικος για επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το μεσημέρι στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας ανήλικος ημεδαπός, διότι οδηγούσε μοτοποδήλατο σε πεζόδρομο, προκαλώντας κίνδυνο για τους πεζούς.
Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.
