Σκιάθος: Συνελήφθη ανήλικος για επικίνδυνη οδήγηση

Σύλληψη και για τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Συνελήφθη, χθες (16-01-2026) το μεσημέρι στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας ανήλικος ημεδαπός, διότι οδηγούσε μοτοποδήλατο σε πεζόδρομο, προκαλώντας κίνδυνο για τους πεζούς.
Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

