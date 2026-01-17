Η αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου για τον αγώνα με τον Θησέα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πάλι εκτός ο Ίλιτς που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου, ενόψει του αυριανού (18/1, 11.00) αγώνα στο δημοτικό γήπεδο Αγριάς με αντίπαλο τον Θησέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α’ Τοπικής.

Στην αποστολή συμπεριελήφθη για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθείς Νούλας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής Σάκης Θεοδοσιάδης επέλεξε 21 παίκτες, εκ των οποίων ένας θα αποκλειστεί λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Πιθανότατα αυτό συνέβη διότι ο Μπάλλας είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες και δεν ακολούθησε όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας, οπότε η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Για δεύτερο σερί παιχνίδι είναι εκτός ο Μίλοβαν Ίλιτς, με τον Μαυροβούνιο εξτρέμ ουσιαστικά να αποτελεί ξένο σώμα για την ομάδα, δείχνοντας ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.

Οι παίκτες που επέλεξε ο κ. Θεοδοσιάδης είναι οι: Αγγελής, Αλαμάνης, Αναστασίου, Ανδρικόπουλος, Γιαννιτσάνης, Δαρής, Ζάχος, Ζέρης, Κεϊτά, Κορέλας, Κραβαρίτης, Κωνσταντίνου, Λαγός, Μπάλλας, Νούλας, Ντίνος, Παπακώστας, Τάτος, Τζιάνης, Τίτου, Τσιάτσιος.