Η αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου για τον αγώνα με τον Θησέα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Πάλι εκτός ο Ίλιτς που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα
Δημοσιεύθηκε

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου, ενόψει του αυριανού (18/1, 11.00) αγώνα στο δημοτικό γήπεδο Αγριάς με αντίπαλο τον Θησέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α’ Τοπικής.

Στην αποστολή συμπεριελήφθη για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθείς Νούλας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής Σάκης Θεοδοσιάδης επέλεξε 21 παίκτες, εκ των οποίων ένας θα αποκλειστεί λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Πιθανότατα αυτό συνέβη διότι ο Μπάλλας είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες και δεν ακολούθησε όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας, οπότε η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Για δεύτερο σερί παιχνίδι είναι εκτός ο Μίλοβαν Ίλιτς, με τον Μαυροβούνιο εξτρέμ ουσιαστικά να αποτελεί ξένο σώμα για την ομάδα, δείχνοντας ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.
Οι παίκτες που επέλεξε ο κ. Θεοδοσιάδης είναι οι: Αγγελής, Αλαμάνης, Αναστασίου, Ανδρικόπουλος, Γιαννιτσάνης, Δαρής, Ζάχος, Ζέρης, Κεϊτά, Κορέλας, Κραβαρίτης, Κωνσταντίνου, Λαγός, Μπάλλας, Νούλας, Ντίνος, Παπακώστας, Τάτος, Τζιάνης, Τίτου, Τσιάτσιος.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ