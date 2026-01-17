Σε ομάδα Γ’ Εθνικής ο Βίκτωρ Κλωναρίδης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Άρης Πετρούπολης έκανε την κίνηση που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Βίκτωρα Κλωναρίδη. Πρόκειται για μια μεταγραφή που μπαίνει στις πιο σημαντικές της ιστορίας του συλλόγου.

Ο 33χρονος επιθετικός διαθέτει περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Σούπερ Λιγκ. Έχει περάσει από μεγάλα κλαμπ όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, με τους οποίους κατέκτησε τίτλους (πρωτάθλημα το 2018 με την Ένωση και Κύπελλο το 2014 με τους “πράσινους”). Η καριέρα του έχει έντονο ευρωπαϊκό “άρωμα”, με συμμετοχές στη Ligue 1 με Λιλ και Λανς, αλλά και στην Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, του Ατρόμητου, της Λαμίας και της Κηφισιάς, ενώ τελευταία αγωνιζόταν στον Καναδά με τη Φορτζ FC.