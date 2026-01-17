Συζητά για να αναλάβει μετά το Μουντιάλ την εθνική Γαλλίας ο Ζιντάν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι επικρατέστερος για να αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στη τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας, μετά τα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Δημοσίευμα της Equipe αποκάλυψε ότι, ήδη, άνθρωποι της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξετάζουν ήδη το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Ζιντάν.

Όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ: “Ο έμπιστος άνθρωπος του Ζιντάν, Νταβίντ Μπετόνι, αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα της Γαλλίας ως βοηθός προπονητή της πρώτης ομάδας, ένα ρόλο που κατέχει αυτή τη στιγμή ο Γκι Στεφάν.

Ο Ζιντάν θα ήθελε να έχει ένα μεγαλύτερο επιτελείο από αυτό του Ντεσάμπ, ο οποίος βασίζεται σε έναν μικρό πυρήνα τριών προπονητών, του Στεφάν, του προπονητή φυσικής κατάστασης Σιρίλ Μοΐν και του προπονητή τερματοφυλάκων Φρανκ Ραβιό. Μάλιστα, θα ζητήσει μια μονάδα αναλυτών δεδομένων μόλις διαδεχθεί τον Ντεσάμπ”.