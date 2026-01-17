Μέτρια η Νίκη στο πρώτο μέρος, έμεινε στο μηδέν με τον Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λευκή ισοπαλία στο πρώτο μισό του αγώνα στο Π. Μαγουλάς

Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ματς Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης στο Π. Μαγουλάς για την 17η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2.

Η Νίκη μπορεί να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά είναι μέτρια και δεν μπορεί να φανεί επικίνδυνη, με συνέπεια οι συμπαγείς αμυντικά φιλοξενούμενοι να κρατήσουν εύκολα το μηδέν. Οι γηπεδούχοι πρέπει να αλλάξουν ταχύτητα στο δεύτερο μέρος, αν θέλουν να κερδίσουν.

Η διάταξη των δύο ομάδων

Για τη Νίκη επιλέχθηκε ο Γκαραβέλης κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Αρίας, Γκαντέλιο (πλάγιοι μπακ), Τζανετόπουλος, Σιούτας (στόπερ) είναι στην άμυνα. Ο Σαλαμούρας στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός συνθέτει με τον Νταμιάν Σίλβα το δίδυμο των αμυντικών χαφ, ενώ οι Πέττας (δεκάρι), Λώλης, Φερνάντεθ (εξτρέμ) τοποθετήθηκαν πίσω από τον φορ Λουκίνα.

Από την άλλη ο Νέστος Χρυσούπολης έχει τον … μασκοφόρο Αστρά στην εστία, ενώ οι Λέλεκας, Δημητριάδης (πλάγιοι μπακ), Δερμιτζάκης, Γκιώνης (στόπερ) αποτελούν την αμυντική τετράδα. Ο Γιαξής είναι ο κλασικός αμυντικός χαφ, οι Ψάλτης, Τσίκος παίζουν ως εσωτερικοί μέσοι, με τους Γκάτα (δεξιά), Κωστίκα (αριστερά), Σέα (κορυφή) να βρίσκονται στην επίθεση. Να σημειωθεί ότι και ο Αργεντινός Φράνκο Σέα φορά προστατευτική μάσκα.

Οι φάσεις του α’ μέρους

2’ άουτ από το αριστερό δοκάρι πέρασε το δεξί σουτ του Λουκίνα από το ύψος της περιοχής

19’ ο Αρίας συνέκλινε και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Αστράς έπεσε και μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία

29’ ακίνδυνο το μακρινό σουτ του Ψάλτη, που πέρασε άουτ

39’ ο Σέα από πλάγια δεξιά της μεγάλης περιοχής έκανε το σουτ, που μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία ο Γκαραβέλης

43’ η μπάλα στρώθηκε στον Λώλη, που είχε συγκλίνει στον άξονα, αλλά το σουτ που έκανε από το ύψος της περιοχής δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη και ο Αστράς μπλόκαρε εύκολα

ΝΙΚΗ (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Σαλαμούρας, Νταμιάν Σίλβα, Πέττας, Λώλης, Φερνάντεθ, Λουκίνας

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Δημητριάδης, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Γιαξής, Ψάλτης, Τσίκος, Γκάτα, Κωστίκα, Σέα.

Χρήστος Θανασούλης