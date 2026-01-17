Ι.Μ.Δ.: Εκοιμήθη o π. Ευστάθιος Τρικεριώτης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Με αισθήματα θλίψεως, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Μακαριστού π. Ευσταθίου Τρικεριώτη, έγγαμου κληρικού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίῳ σε ηλικία 65 ετών» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο π. Ευστάθιος υπήρξε ένας εκ των εθελοντών κληρικών της Μητροπόλεώς μας που προήλθαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπηρέτησε επί σειρά ετών στον Ελληνικό Στρατό, φθάνοντας στον βαθμό του Ταγματάρχη, και εν συνεχεία αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη διακονία της Εκκλησίας.

Χειροτονήθηκε κληρικός σε ηλικία 55 ετών, την 23η Απριλίου 2015, υπό του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, και διακόνησε με πίστη, ταπεινότητα και συνέπεια την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού επί περίπου δέκα έτη.

Κατά την Ιερατική του διακονία υπηρέτησε, μεταξύ άλλων:

στον Ιερό Ναό Αγίων Ιωάννου Δαμασκηνού, Βαρβάρας και Σοφίας (Δ.Ε. Νέας Ιωνίας Δήμου Βόλου), στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλιό Κοιμητήριο Βόλου), στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου στον οικισμό Αστέρια (Δ.Ε. Αγριάς Δήμου Βόλου), στις Ενορίες Ξυνόβρυσης και Μετοχίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς και σε πολλές ακόμη ενορίες και χωριά της Μητροπόλεως, καλύπτοντας λατρευτικές και ποιμαντικές ανάγκες όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Παράλληλα με την Ιερατική του προσφορά, ο π. Ευστάθιος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Πολιτικής Προστασίας Αγριάς από το 2011. Ως εθελοντής πυροσβέστης συμμετείχε ενεργά σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Με ήθος, πραότητα και σιωπηλή φροντίδα για τον λαό του Θεού, προσέφερε την ιερατική και κοινωνική του παρουσία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα αγάπης και προσφοράς.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού π. Ευσταθίου, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, σήμερα Σάββατο 17/1, στις 16:00, προεξάρχοντος του Σεβ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγριάς.