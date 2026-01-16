Οι αγρότες προετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Ανοιχτοί δρόμοι σε δυτική Ελλάδα και Λάρισα, παραμένουν στα μπλόκα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε στάση αναμονής παραμένουν οι αγρότες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενόψει της κρίσιμης συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Δευτέρα (19.01.2026). Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε δυτική Ελλάδα, Λάρισα και Λαμία παραμένουν στα μπλόκα τους αν και έχουν τραβήξει τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων για την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και προετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προσπαθώντας να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα τα αιτήματά τους, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει ένα σημαντικό πακέτο μέτρων μετά την προηγούμενη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των μπλόκων.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις καταγράφονται στο μπλόκο της Λάρισας, όπου οι αγρότες αναμένεται να μεταβούν στον Εισαγγελέα ζητώντας να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν ποιος έσκασε τα λάστιχα των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα κάνουν νέα συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ανοικτοί οι δρόμοι στη δυτική Ελλάδα

Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως τα τρακτέρ και τα αγροτικά των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε πρόσφατα η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Στην Αχαΐα, έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην προαναφερόμενη περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στην Ηλεία, κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου στην περιοχή Χανάκια.

Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λάρισα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στην κυκλοφορία.

Στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καταγράφηκαν οι επόμενες κινήσεις.

Οι αγρότες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ανοιχτή και η Αθηνών – Λαμίας

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.

Τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας.