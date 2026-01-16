Μαρινάκης: Ο Ανεστίδης δεν έχει θέση στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, το βίντεο με τις ύβρεις ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»

Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».