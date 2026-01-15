Πέθανε η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. Την δυσάρεστη αυτή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ του στο Facebook.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Αιμίλιος Χειλάκης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μερικές φωτογραφίες της μητέρας του. Σε μία από αυτές τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Χειλάκης έγραψε: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα.

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».