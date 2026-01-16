Βόλος: Εντυπωσιάστηκαν οι μαθητές από τον εξοπλισμό και τα μέσα των Πεζοναυτών (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Ταξιαρχία επισκέφθηκαν 91 μαθητές Γυμνασίων

Εντυπωσιασμένοι από τον εξοπλισμό και τα μέσα των Πεζοναυτών εμφανίστηκαν οι μαθητές Γυμνασίων του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, οι οποίοι σήμερα επισκέφθηκαν το στρατόπεδο «Ν. Γεωργούλα στη Ν. Ιωνία», παρακολούθησαν την απονομή μπερέ σε 92 Πεζοναύτες που ολοκλήρωσαν την προκεχωρημένη εκπαίδευση.

Το στρατόπεδο επισκέφθηκαν 91 μαθητές των 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, του 3ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, οι οποίοι μετά την απονομή του πράσινου μπερέ πήραν σε χώρο του στρατοπέδου, παρέλαβαν διαφημιστικά φυλλάδια για τις Σχολές Ευελπίδων και Μονίμων Υπαξιωματικών και είχαν τον εξοπλισμό των Πεζοναυτών, τον οπλισμός τους, drone, ομάδα με τη νέα στολή μαχητή, ενώ είχαν την ευκαιρία να μπουν σε άρμα μάχης, πυροβόλο των 155 χιλ., να δουν τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, αλλά και να κάνουν βόλτα με όχημα Hammer.



Μάλιστα στους μαθητές δόθηκαν σάντουιτς που παρασκευάστηκαν στο αρτοποιείο εκστρατείας και χυμοί, προσφορά του στρατοπέδου, ενώ δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους με όσα έβλεπαν και ήταν πρωτόγνωρα για αυτούς.

Εντύπωση προκάλεσε ομάδα Πεζοναυτών με τις νέες στολές μαχητή, αλλά και η εντυπωσιακή στολή του ελεύθερου σκοπευτή.



Την εκδήλωση, εκτός από τους μαθητές παρακολούθησαν και πολλές δεκάδες συγγενών των Πεζοναυτών στους οποίους απονεμήθηκε ο πράσινος μπερές των Ειδικών Δυνάμεων.



Ο μαθητής Γιώργος Καρβούνης μαθητής του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, δήλωσε ότι είναι πολύ ωραία η εκπαίδευση που γίνεται μετά την ορκωμοσία, ενώ εντύπωση δήλωσε ότι του προκάλεσαν ο εξοπλισμός και τα μέσα των Πεζοναυτών, που ο ίδιος δεν είχε ξαναδεί.

Ο μαθητής τόνισε ότι θα τον ενδιέφερε μια Σχολή σαν την ΣΜΥ ή την Ευελπίδων, που συνεπάγεται με καριέρα στον Στρατό Ξηράς.



Ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας Σωτήρης Ρετσινάς, ανέφερε ότι το σχολείο επισκέπτεται δεύτερη φορά μια τέτοια δράση, πέρυσι ήταν από τις πρώτες δράσεις που είχε κάνει η Ταξιαρχία, φέτος η δράση διανθίστηκε με περισσότερα οχήματα και οπλικά συστήματα.

«Μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο του επαγγελματικού εξοπλισμού να ενημερώσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες κυρίως της Γ’ Γυμνασίου, για τις στρατιωτικές σχολές, τις δυνατότητες, τον τρόπο ζωής και πως θα εισαχθούν σε αυτές, ώστε όταν έρθει ο καιρός να αποφασίσουν τι θα κάνουν να είναι έτοιμοι και να έχουν όλες τις πληροφορίες, για να μπορέσουν να πάρουν μια απόφαση που θα είναι απόφαση ζωής», επισήμανε ο διευθυντής.



Προηγήθηκε η απονομή πράσινου μπερέ 92 νεοσυλλέκτων που ολοκλήρωσαν την προκεχωρημένη εκπαίδευση στο στρατόπεδο «Γεωργούλα» και εντάχθηκαν στο δυναμικό της μονάδας, ενώ τους καλωσόρισε ο διοικητής της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, Ταξίαρχος Ιωάννης Χρήστου.

