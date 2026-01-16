«Χουνέρι» ΑΕΙ σε 26χρονο Αλμυριώτη φοιτητή που τον διέγραψαν παράτυπα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Υπέβαλε αίτηση θεραπείας και τελικά δικαιώθηκε

Θύμα του νόμου για τις διαγραφές των φοιτητών που ξεπέρασαν το ανώτατο όριο σπουδών τους έπεσε 26χρονος από τον Αλμυρό ο οποίος από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε εκτός ΑΕΙ, αν και είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του και περίμενε απλά και μόνο τα αποτελέσματα της πρακτικής του άσκησης.

Η ενημέρωση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη έγινε απλά και μόνο με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και μάλιστα παραμονές Χριστουγέννων, με τον φοιτητή να μένει με άναυδος. Έτσι απευθύνθηκε στη δικηγόρο του Βόλου Ανδρονίκη Κυριτσά, η οποία υπέβαλε στη γραμματεία του τμήματος ήταν εγγεγραμμένος ο φοιτητής αίτηση θεραπείας, η οποία έγινε αποδεκτή και ήρθη η διαγραφή του και παραμένει ενεργό μέλος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος.

Ειδικότερα παραμονές Χριστουγέννων ο Αλμυριώτης που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας έλαβε ειδοποίηση μέσω email πως εμπίπτει στην κατηγορία που αφορά στο άρθρο 76 του νόμου 4957/2022 για τους αποκαλούμενους «αιώνιους φοιτητές» έχοντας υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια φοίτησης. Ο 26χρονος είχε εισαχθεί στη σχολή του το 2015, αλλά είχε αναστολή στον χρόνο έναρξης των σπουδών του μέχρι το 2016. O 26χρονος εργαζόταν παράλληλα, λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος και αυξημένου κόστους διαβίωσης, ιδίως εν μέσω της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται πως εκτιμήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη οι αρμόδιοι της γραμματείας ως ημερομηνία το 2015. Ο φοιτητής όλο αυτό το διάστημα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σπουδών του και εκκρεμούσε η ανάρτηση της βαθμολογίας της πρακτικής άσκησης, την οποία και είχε ολοκληρώσει το προηγούμενο διάστημα.

Μάλιστα φέρεται να τον είχαν διαβεβαιώσει προφορικά ότι δεν κινδυνεύει με διαγραφή, αλλά μετά από κάποιες ημέρες συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο magnesianews.gr η κ. Κυριτσά υπέβαλε αίτηση θεραπείας στη γραμματεία του τμήματος και έλαβε πρόσφατα την απάντηση ότι η διαγραφή του ανακαλείται.

Επισημαίνεται ότι κάθε διοικητική πράξη σύμφωνα με το Σύνταγμα θα πρέπει να είναι ανάλογη της κατάστασης και να μην είναι υπέρμετρα αυστηρή βάσει της κάθε πράξης. «Ο συγκεκριμένος φοιτητής είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του και υπέστη μια υπέρμετρα άδικη ενέργεια» ανέφερε και κάλεσε όλους όσοι θεωρούν ότι έπεσαν θύματα λανθασμένων ενεργειών που είχαν ως συνέπεια τη διαγραφή τους να απευθύνονται άμεσα εκεί που πρέπει.

Ιδίως όταν πρόκειται για φοιτητές που έχουν ανταποκριθεί στις ουσιαστικές ακαδημαϊκές απαιτήσεις και βρίσκονται σε τελικό στάδιο αποφοίτησης, η διοίκηση των Α.Ε.Ι. οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις με επιείκεια, αναλογικότητα και σεβασμό στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη.

«Η ανάκληση δυσμενών διοικητικών πράξεων, όταν δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά θεσμική υποχρέωση μιας διοίκησης που λειτουργεί με γνώμονα τη νομιμότητα και την κοινωνική ευθύνη» κατέληξε η κ. Κυριτσά.

Γιώργος Στεργίου