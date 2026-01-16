Δήμος Αλμυρού: Έρχονται τοπικές βροχές και μποφόρ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Ο Δήμος Αλμυρού ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ 15-01-2026/13:00, προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή στη Θεσσαλία τη νύχτα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες με ανέμους, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 (bf) μποφόρ.
Κατόπιν τούτου :
1. Συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου.
2. Οι κολυμβητές συστήνεται όπως αποφεύγουν τη λήψη θαλασσίου λουτρού.

Ο Δήμος Αλμυρού καλεί τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ