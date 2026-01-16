Δήμος Αλμυρού: Έρχονται τοπικές βροχές και μποφόρ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Δήμος Αλμυρού ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ 15-01-2026/13:00, προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή στη Θεσσαλία τη νύχτα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες με ανέμους, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 (bf) μποφόρ.

Κατόπιν τούτου :

1. Συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου.

2. Οι κολυμβητές συστήνεται όπως αποφεύγουν τη λήψη θαλασσίου λουτρού.

Ο Δήμος Αλμυρού καλεί τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.