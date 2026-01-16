Νομικός στον Βόλο έγινε Πρωτοπρεσβύτερος – Η συγκινητική χειροθεσία στον Άγιο Αντώνιο (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βόλου χοροστάτησε σήμερα, κατά τον Μέγα Πανηγυρικός Εσπερινό, επί τη μνήμη του Καθηγητού της Ερήμου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία πλήθους προσκυνητών. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Μάξιμος Παπαϊωάννου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στο τέλος του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο τον Εφημέριο του Ναού π. Γεώργιο Αναγνωστούλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την ευδόκιμη και πολυετή διακονία του στον Άγιο Αντώνιο, ενώ ως Νομικός και γλωσσομαθής, θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλον δρόμο στην ζωή του. Εξήρε την πιστότητα, την απλότητα, το ήθος, την τιμιότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης, που τον διακρίνει και δεν είναι πάντοτε δεδομένο στους ανθρώπους. Αναφέρθηκε και στην διακονία του στις διοικητικές υπηρεσίες της Μητροπόλεως, ως υπεύθυνος του Αρχείου της Τοπικής μας Εκκλησίας, το οποίο εξαιρετικά επιμελείται. Θύμισε, τέλος, ότι ο Σταυρός, που θα φέρει πλέον ο π. Γεώργιος, «δεν είναι κόσμημα, αλλά η υπενθύμιση ότι φέρουμε στους ώμους μας τον Σταυρό του Χριστού, τις αμαρτίες των ανθρώπων, όπως έπραξε Εκείνος, ότι ο δρόμος μας πρέπει να είναι αυτός της θυσίας και της προσφοράς, όπως του Χριστού, που οδηγεί στην Ανάσταση».