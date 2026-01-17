Θ. Τακούδης: «Βουτιά» της θερμοκρασίας στη Μαγνησία…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έρχονται χιονοπτώσεις στο υπόλοιπο του Γενάρη

«Βουτιά» της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα Σάββατο σε όλη τη Θεσσαλία, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Θεσσαλό μετεωρολόγο κ. Θεοφάνη Τακούδη.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, ο χειμώνας θα καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στη Θεσσαλία το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, με την εκκίνηση των χιονοφαινομένων να γίνεται από αύριο Σάββατο.

Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη η αρχή γίνεται με κάποιες βροχές στις ανατολικές περιοχές σήμερα αργά το βράδυ, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες από τους 12°-14° Κελσίου, που αναμένονται σήμερα στις Θεσσαλικές πρωτεύουσες, αύριο θα υποχωρήσουν στους 5°-6°.

Παράλληλα, αύριο, Σάββατο πριν το μεσημέρι θα σημειωθούν και οι πρώτες χιονοπτώσεις στα ανατολικά ορεινά, οι οποίες βαθμιαία μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν και στα δυτικά ορεινά.

Κυριακή και Δευτέρα θα χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα και πιθανότατα και στα πεδινά, όμως οι περισσότερες χιονοπτώσεις αναμένονται το διήμερο Τρίτη – Τετάρτη, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ύψους 50-60 cm. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί μέτριοι και σταδιακά βόρειοι έως μέτριοι.

Για τις θερμοκρασίες, οι μέγιστες στα αστικά κέντρα θα είναι από 2° έως 6° και οι ελάχιστες στα ορεινά -6° μέχρι -8°. Ο κ. Τακούδης καταλήγει πως ίσως σήμερα, Παρασκευή να είναι η τελευταία ημέρα με διψήφιο αριθμό στη μέγιστη θερμοκρασία και μέχρι το τέλος του μήνα, είναι πιθανό να συνεχιστούν οι χαμηλές πτήσεις της θερμοκρασίας με μονοψήφιο αριθμό, σε όλη τη Θεσσαλία.