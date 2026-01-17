Αύριο η συνάντηση της Σχολής Γονέων Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος για τον θεσμό της Οικογένειας, συνεχίζεται η Σχολή Γονέων Βόλου, η οποία απευθύνεται σε νέους και υποψήφιους γονείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η 4η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 11.00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας. Ομιλητής θα είναι ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, θεολόγος, φιλόσοφος και ψυχολόγος, με μακρά ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της ομιλίας είναι: «Τι είναι ευτυχία;».

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ώστε οι γονείς να μπορούν να παρακολουθήσουν απερίσπαστοι την ομιλία. Παράλληλα, η εκδήλωση θα διαθέτει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προκειμένου να μπορούν να την παρακολουθήσουν και άτομα με προβλήματα ακοής. Με το πέρας της ομιλίας, θα παρατεθεί γεύμα στο εστιατόριο «ΙΩΛΚΟΣ» του Συνεδριακού Κέντρου.