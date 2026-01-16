Ζητούν άδεια να ψάξουν για λίρες σε δάσος

Άδεια για επέμβαση σε δασική περιοχή της Μύκανης στην Κοινότητα της Οξύνειας για ανεύρεση θησαυρού εξέδωσε το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου αφορά σε περιοχή 3.000 τ.μ.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στους όρους, οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Πηγή: tameteora.gr
