Η Μητρόπολη τιμά την γιορτή του Αγίου Αντωνίου

Τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου, Καθηγητού της ερήμου, εορτάζει η Εκκλησία σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί:
Αγίου Αντωνίου Βόλου
Σήμερα, ανήμερα της εορτής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιμ. Σεραφείμ Κοντακτσή, ο οποίος θα μιλήσει.
Αγίου Αντωνίου Αγιάς
Σήμερα ανήμερα της εορτής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ο οποίος θα μιλήσει.
