Η Μητρόπολη τιμά την γιορτή του Αγίου Αντωνίου

Τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου, Καθηγητού της ερήμου, εορτάζει η Εκκλησία σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί:

Αγίου Αντωνίου Βόλου

Σήμερα, ανήμερα της εορτής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιμ. Σεραφείμ Κοντακτσή, ο οποίος θα μιλήσει.

Αγίου Αντωνίου Αγιάς

Σήμερα ανήμερα της εορτής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ο οποίος θα μιλήσει.