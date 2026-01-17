Η ποιητική σκηνή Volos Poetry Slam γιορτάζει 15 χρόνια δράσεων!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ώρα 19.00 στην κεντρική βιβλιοθήκη Βόλου -κτήριο Σπίρερ η ποιητική σκηνή VOLOS POETRY SLAM γιορτάζει τα δεκαπέντε χρόνια δράσεων της στην περιοχή του Βόλου και θα παρουσιαστεί το συλλογικό έργο με τίτλο «Ποιητική Σκηνή VOLOS POETRY SLAM – 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ » που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2025 από τις εκδόσεις ΗΒΗ.

Με αφορμή αυτό τα μέλη της θα θυμηθούν τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που έζησαν αυτά τα δεκαπέντε χρόνια, τα θέματα που απασχόλησαν την ποιητική σκηνή και μοιράστηκαν με τους ανθρώπους που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις . Συντονίζει η δημοσιογράφος Έννη Λεβέντη.

Παρουσιάζουν οι νομικοί-συγγραφείς Νίκος Παπαδόπουλος και Έλενα Ψαραλίδου. Θα προβληθεί βίντεο με φωτογραφίες και μελοποιημένα ποιήματα των συμμετεχόντων από τους μουσικούς της ποιητικής σκηνής.

Συμμετέχουν τα μέλη της ποιητικής σκηνής Μάρω Αισώπου, Ειρήνη Βογιατζή, Αριστέα Ευαγγελούση, Αικατερίνη Ζούζουλα ,Αγγελική Θάνου, Ελένη Καραβασίλη, Προκόπης Κρανιάς, Λεμονιά Μουλά, Μιχάλης Μπαλαμώτης, Σταματία Μωραΐτη, Μίνα Παναγιωτοπούλου, Ελένη Προγγίδη, Ιωάννα Σουλίου, Χαρούλα Φράγκου, Έλενα Ψαραλίδου.