Στο Μαξίμου σήμερα και οι «σκληροί» των μπλόκων: Τα αιτήματα, οι αποκλεισμένοι και η ύστατη προσπάθεια συνεννόησης

Μετά από περίπου 50 ημέρες κινητοποιήσεων, σήμερα στις 13:00, το κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου περνούν και οι «σκληροί» αγρότες των μπλόκων, με το Μέγαρο Μαξίμου να προσδοκά η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να οδηγήσει στην απομάκρυνση των τρακτέρ από τις εθνικές οδούς.

Εικοσιπέντε αγρότες και κτηνοτρόφοι που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και 5 παρατηρητές, θα καθίσουν στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και θα θέσουν τα δικά τους αιτήματα.

Το μήνυμα Μητσοτάκη ένα 24ωρο πριν τη συνάντηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μέσω της Κυριακάτικης ανάρτησης του στα social media, ήταν ξεκάθαρος. Νέα μέτρα στήριξης με δημοσιονομικό κόστος, πέρα από αυτά που ήδη έχουν δοθεί, δεν υπάρχουν, διεμήνυσε.

«Η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας (…). Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος προγραμματίζει για τις επόμενες ημέρες και τη συνάντηση με κτηνοτρόφους για το θέμα της ευλογιάς.

Αναζητείται διέξοδος

Θα δώσει η σημερινή συνάντηση μία.. διέξοδο στους αγρότες, ώστε να αποχωρήσουν οριστικά από τις εθνικές οδούς, όπου τα τρακτέρ τους σήμερα, παραμένουν εκεί, στο πλάι του οδοστρώματος, εν αναμονή και τους αποτελέσματος του τετ α τετ εκπροσώπων τους με τον Κ. Μητσοτάκη;

«Στο “τραπέζι” μόνο ρεαλιστικά αιτήματα»

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «στο τραπέζι» μπορούν να συζητηθούν τεχνικές βελτιώσεις στα εξαγγελθέντα μέτρα, που να είναι όμως ρεαλιστικές, ενώ ζητούμενο είναι να ανταλλάξουν απόψεις τους για την επόμενη ημέρα στον πρωτογενή ημέρα «με προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα».

Ποια αιτήματα μπορεί να συζητηθούν και ποια όχι

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στο αίτημα των αγροτών. που αναμένεται να διατυπώσουν, για αύξηση των ποσοτήτων για αφορολόγητο πετρέλαιο για ειδικές καλλιέργειες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει το ίδιο ζητήσει από πέρυσι να προσέλθουν σε διάλογο για το θέμα αυτό, καθώς η κατάσταση (για λίτρα ανά στρέμμα και καλλιέργεια) έχει να επικαιροποιηθεί από το 2015.

Πέραν αυτού, ανοιχτό πεδίο για συζήτηση υπάρχει και για το αίτημα για μεγαλύτερη στήριξη για το βαμβάκι, το σιτάρι κ.α. αγροτικά προϊόντα, η τιμή των οποίων έχει πέσει. «Υπάρχουν αυτά τα 160 εκατ. αδιάθετα κονδύλια από τη βασική ενίσχυση. Από την πρώτη στιγμή τους καλούσαμε να δούμε μαζί πως θα διατεθούν στους έντιμους παραγωγούς» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Μη ρεαλιστικά φέρεται να κρίνονται αιτήματα, όπως το να εφαρμοστεί πιο νωρίς το μέτρο για φθηνότερο ρεύμα στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα, στο οποίο εντάσσονται και όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού με το πρώτο μπλοκ αγροτών (που δεν μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή) την προηγούμενη εβδομάδα.

Μη ρεαλιστικό κρίνεται και το αίτημα για επιτάχυνση της εφαρμογής (app) για την αφαίρεση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, με αρμόδιες πηγές να διευκρινίζουν ότι το σύστημα δεν μπορεί να είναι έτοιμο πριν από το καλοκαίρι και να τονίζουν ότι «ούτως ή άλλως οι σπορές θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο».

Οι «σκληροί» των μπλόκων και ο αποκλεισμός Ανεστίδη

Η αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό εκπροσωπεί περίπου 60 μπλόκα της χώρας, όπως ορίστηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Πλην του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνάντηση με απόφαση και του ίδιου του μπλόκου των Μαλγάρων, λόγω των on camera υβριστικών δηλώσεων του κατά του πρωθυπουργού, στην ομάδα των 30 ατόμων που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου, είναι πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στα μπλόκα, όπως ο Ρίζος Μαρούδας, ο Κώστας Τζέλλας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο Θωμάς Μόσχος κ.α..

Η προειδοποίηση της κυβέρνησης

Κυβερνητικοί παράγοντες, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο θέμα και έχουν γνώση των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι από την Τρίτη οι κινητοποιήσεις «τελειώνουν».

Στην περίπτωση όμως, που αυτό δεν συμβεί, προειδοποιούν εμφατικά ότι για την κυβέρνηση «η ανοχή στην ταλαιπωρία των πολιτικών τελειώνει» και ότι «η εφαρμογή των νόμων είναι μονόδρομος».

