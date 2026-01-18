Τραγωδία έξω από τη Λάρισα: «Τρελή» πορεία για αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο καταγράφηκε αργά το απόγευμα έξω από τη Λάρισα με νεκρό έναν οδηγό ενός επιβατικού οχήματος που κινούνταν στο δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr το μπλε Toyota Yaris υπό συνθήκες που διερευνούν οι αρχές, ξέφυγε της πορείας του μετά από στροφή, στο ρεύμα προς Καρδίτσα. Αποτέλεσμα ήταν όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες να προσκρούσει πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός, ηλικίας περίπου 60 ετών. Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Πηγή: onlarissa.gr