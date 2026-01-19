Στα λευκά «ξύπνησαν» τα ορεινά της Λάρισας – Δείτε εικόνες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Λευκό τοπίο νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πολλές ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, μετά τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Οι πρώτες εικόνες έρχονται από τις μετεωρολογικές κάμερες του meteo-thessalia (Πάνος Αρχοντής) και είναι ενδεικτικές:

Ανατολή Κισσάβου:

Καλλιπεύκη Ολύμπου:

Κίσσαβος θέα Κορυφής:

Κίσσαβος Καταφύγιο:

Κρανιά Ολύμπου:

Σκοπιά Φαρσάλων:

Σπηλιά Κισσάβου:

Πηγή: Larissanet.gr

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ