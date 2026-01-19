Στα λευκά «ξύπνησαν» τα ορεινά της Λάρισας – Δείτε εικόνες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λευκό τοπίο νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πολλές ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, μετά τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Οι πρώτες εικόνες έρχονται από τις μετεωρολογικές κάμερες του meteo-thessalia (Πάνος Αρχοντής) και είναι ενδεικτικές:

Ανατολή Κισσάβου:

Καλλιπεύκη Ολύμπου:

Κίσσαβος θέα Κορυφής:

Κίσσαβος Καταφύγιο:

Κρανιά Ολύμπου:

Σκοπιά Φαρσάλων:

Σπηλιά Κισσάβου:

Πηγή: Larissanet.gr