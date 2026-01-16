Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η «Νίκη»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Τοπική Κοινότητα Βόλου της «ΝΙΚΗΣ» προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες της περιοχής στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Βόλου, επί της οδού Σπυρίδη 38 (πεζόδρομος Ερμού), στον 1ο όροφο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από τον υπεύθυνο Αγροτικού Τομέα της ΝΙΚΗΣ, κ. Χρήστο Κουτσιοπούλο, με αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και τις θέσεις της ΝΙΚΗΣ για την ανασυγκρότηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.