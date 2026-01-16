Κώστας Μουτζούρης στο Ράδιο ΕΝΑ: « Στόχος η διασύνδεση Βόλου- Βορείου Αιγαίου από τον Ιούνιο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη γραμμή θα ενισχύσουν οικονομικά με 2εκ ευρώ οι δύο Περιφέρειες

Η πρόταση, ώστε να συνδεθεί ακτοπλοϊκά από αυτό κιόλας το καλοκαίρι, ο Βόλος με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται και γραπτώς στο γραφείο του Υπουργού και του Υφυπουργού Ναυτιλίας τη Δευτέρα το πρωί, όπως επεσήμανε μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, ο πρωτεργάτης του εγχειρήματος αυτού, ο κ. Κώστας Μουτζούρης. Στόχος είναι η σύνδεση αυτή να ξεκινήσει αυτό κιόλας το καλοκαίρι, με πολλά οφέλη τόσο για τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία, όσο και για τα νησιά του Β. Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, η πρόταση της Περιφέρειας είναι η σύνδεση του Βόλου με τη Λέσβο, τη Χίο, τη Λήμνο, τη Σάμο.

«Δεν επιδιώκουμε μόνο τουριστική σύνδεση, επιβατική και εμπορική, που υπάρχει εμπόριο μεταξύ των δύο περιοχών, έχουμε και εθνολογική διασύνδεση, διότι και οι κάτοικοι της Μαγνησίας και οι Θεσσαλοί και οι Λέσβιοι και οι Σαμιώτες είμαστε όλοι Αιολείς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μουτζούρης.

Τόνισε ότι ήδη υπάρχουν δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται για το εγχείρημα αυτό, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

«Ελπίζουμε να μπορέσουν να διασυνδέσουν τις δύο Περιφέρειες πριν από τη φετινή σεζόν, ώστε να επωφεληθούμε», σημείωσε ο κ. Μουτζούρης και συμπλήρωσε ότι η Μαγνησία και η Θεσσαλία μπορεί να επωφεληθεί και από τη μεγάλη εισροή Τούρκων επισκεπτών στα νησιά του Β. Αιγαίου.

«Πέρυσι είχαμε στα νησιά μας 550.000 Τούρκους επισκέπτες κι από αυτό μπορεί να ωφεληθεί και η Θεσσαλία, όπως και τα δικά μας νησιά θα ωφεληθούν από τους Θεσσαλούς και η Θεσσαλία θα ωφεληθεί από τους Βορειοαιγαιοπελαγίτες», ανέφερε.

Εξήγησε δε ότι μπορεί η βίζα που παίρνουν οι Τούρκοι να ισχύει μόνο για τα κοντινά νησιά του Β. Αιγαίου, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι, που έχουν διαβατήρια ευρωπαϊκά, οπότε μπορούν να ταξιδέψουν και προς τη Θεσσαλία.



Τη Δευτέρα η πρόταση στο Υπουργείο- Στόχος να ξεκινήσει η σύνδεση τον Ιούνιο

Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου τόνισε ότι η ανταπόκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας στην πρόταση της διασύνδεσης του Βόλου με το Βόρειο Αιγαίο είναι εξαιρετική. «Χθες μίλησα με τον Υφυπουργό κ. Γκίκα, σήμερα μίλησα με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, περιμένουν την επιστολή που θα τους αποστείλω στην αρχή της εβδομάδας, όπου θα τους εκθέτω τα γεγονότα και θα τους λέω να προλάβουμε τη νέα σεζόν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουτζούρη η πρόταση είναι το πλοίο να ξεκινήσει τα δρομολόγιά του τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, που είναι και η «καρδιά» της τουριστικής σεζόν και να συνδέει δύο φορές την εβδομάδα τις δύο περιοχές. Για την υλοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας θα ενισχύσουν και οικονομικά τη γραμμή, χρηματοδοτώντας τη με 2 εκ. ευρώ, με την καθεμιά να βάζει στο κοινό ταμείο 1εκ. ευρώ.

«Θα βάλουμε αυτά τα χρήματα, θα δοκιμάσουμε πως λειτουργεί η γραμμή και αναλόγως θα προσαρμοστούμε για τον επόμενο χρόνο», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, δηλώνοντας αισιόδοξος για την επίτευξη αυτής της σύνδεσης.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου