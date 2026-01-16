Χειρότερη από τη Βιομηχανική η ατμόσφαιρα στον Βόλο- Τρομακτική υπέρβαση των ΡΜ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Άγγιξαν τα 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, όταν το όριο είναι μόλις… 15

Τρομακτική είναι η υπέρβαση των μικροσωματιδίων ΡΜ 2,5 στην ατμόσφαιρα του Βόλου και μάλιστα για συνεχόμενες ημέρες. Ενώ το όριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 15 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, οι μετρητές της πλατφόρμας GreenYourAir του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ, έδειξαν πως το βράδυ της Πέμπτης τα ΡΜ 2,5 εκτοξεύτηκαν και άγγιξαν τα 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, κάνοντας την ατμόσφαιρα του Βόλου αποπνικτική.

Συγκεκριμένα, από τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης έως και αυτή τη στιγμή τα ΡΜ 2.5 είναι πάνω από το όριο των 15 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Μάλιστα, από τις 8 περίπου το βράδυ της Πέμπτης έως και τις 23:00 τα ΡΜ 2,5 ήταν σταθερά πάνω από τα 100 μικρογραμμάρια, με το πικ να γίνεται λίγη ώρα μετά τις 22:00 που άγγιξε τα 120 μικρογραμμάρια.



Η κατάσταση όμως συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και το πρωί της Παρασκευής οι μετρητές συνέχιζαν να καταγράφουν υπερβάσεις, με κορύφωση γύρω στις 8 το πρωί όταν και τα μικροσωματίδια ΡΜ 2,5 ξεπέρασαν τα 70 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Εκείνο δε που προκαλεί εντύπωση είναι πως η κατάσταση στη πόλη του Βόλου είναι χειρότερη από τη Βιομηχανική περιοχή, που εκεί υπάρχουν ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και αυξημένη ρύπανση.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου η κατάσταση με την αέρια ρύπανση είναι σαφώς καλύτερη, καθώς καταγράφονται στιγμιαίες υπερβάσεις των ΡΜ2.5. Συγκεκριμένα, μόλις μία ώρα το βράδυ της Πέμπτης καταγράφηκε υπέρβαση με τα ΡΜ 2,5 να μετριούνται στα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.



Το πρωί της Παρασκευής έως τώρα καταγράφονται υπερβάσεις, όχι πάνω όμως από τα 45 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με την ποιότητα της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τον μέσο όρο του 24ωρου να χαρακτηρίζεται καλή.