Mητέρα 24χρονης που καρφώθηκε σε 15 σταθμευμένα οχήματα-«Ήταν η κακιά στιγμή»

«Ήταν η κακιά στιγμή», λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού που, τα ξημερώματα της Παρασκευής, οδηγούσε το αυτοκίνητό της υπό την επήρεια αλκοόλ και προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 24χρονης, η κόρη της είχε βγει για βραδινή έξοδο με τρεις φίλες της, «όπως όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία».

«Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη», αναφέρει και προσθέτει: «Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως, ευτυχώς όλες είναι καλά».

Στο μεταξύ, σε βάρος της 24χρονης ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της αλκοολομέτρησης έδειξαν ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια της διοικητικής παράβασης και για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η 24χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, φτάνοντας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή επέβαιναν η 24χρονη οδηγός και τρεις φίλες της.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το όχημα της 24χρονης να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η 24χρονη προσκρούει σε ένα από τα οχήματα, το οποίο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά φαίνονται πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Πηγή: protothema.gr