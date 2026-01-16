Στην Αλόννησο οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες – “Απόβαση” γιατρών στο νησί

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου

Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) θα βρεθεί στην Αλόννησο, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την “Αναγέννηση και Πρόοδος” σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Από το 2014 οι ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 213 αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου από τις 16.00 έως τις 18.00 και από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου από τις 09.00 ως τις 17.00.

Οι ιατρικές ειδικότητες που θα πλαισιώσουν την αποστολή στην Αλόννησο θα είναι: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ |ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ| ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΩΡΛ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ.

Οι παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες προς τους εξεταζόμενους:

Ψηφιακή τρισδιάστατη μαστογραφία ● Ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος ●Μέτρηση οστικής πυκνότητας ● Ηλεκτροκαρδιογράφημα – triplex καρδιάς ●Χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς και μαστού ● Έλεγχος Προστάτη ● Αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων, λιπωμάτων, σπίλων ● Τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας εντέρου (Πολύποδας) ● Τεστ Παπανικολάου (test Pap) – κολπικός υπέρηχος ●Έλεγχος οπτικής οξύτητας – μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης – Βυθοσκόπηση ● Ακοόγραμμα – τυμπανόγραμμα – ενδοσκόπηση ● Έλεγχος σκελετικών ανωμαλιών σε παιδιά (σκολίωση, κύφωση), ορθοπαιδική εξέταση ● Πνευμονολογική εξέταση, σπιρομέτρηση ● Διάγνωση νευρολογικών παθήσεων (ημικρανίες, άνοιες, ν.Parkinson) ● Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών ●Διατροφική αξιολόγηση – λιπομέτρηση ●Αξιολόγηση Κινδύνου Πτώσεων ●Πιστοποιημένο Σεμινάριο Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΟΕ ΚΑΡΠΑ/Εντατικής Θεραπείας και ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία) διοργανώνεται Σεμινάριο Βασικής ΚαρδιοΠνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/ AED seminar), πιστοποιημένο από την ΕΚΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC – European Resuscitation Council).

Σε συνεργασία με το Sports Excellence (SE) | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπεδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ “ATTIKON” υλοποιείται:

Πρόγραμμα Πρόληψης και Ανίχνευσης Κινδύνου Πτώσεων

Δωρεάν Αξιολόγηση για άτομα 65 ετών και άνω που:

– αισθάνονται αδυναμία ή/και αστάθεια όταν σηκώνονται ή όταν περπατούν

– έχουν πέσει πρόσφατα ή φοβούνται ότι θα πέσουν

– χρειάζονται βοήθεια για να περπατήσουν

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες παρέχουν δωρεάν όλες τις υπηρεσίες υγείας!

Ηλεκτρονική καταχώρηση ραντεβού μέσω:

Της ιστοσελίδας των ΚΙΜ | https://mykim.gr

Tης εφαρμογής MyKIM διαθέσιμη σε Playstore & Appstore

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο:

+30 210 2447694 (Δευ – Παρ | 13:00 – 16:00)