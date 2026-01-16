Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα. η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έφερε στο φως το okmag.gr, που επικοινώνησε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Γηροκομείου Αθηνών, Σπύρο Πώρο. Η Μέλπω Ζαρόκωστα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.

Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνε με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Ήταν κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα ενός από τους πρώτους Έλληνες αναλογιστές και της Δέσποινας Σπυροπούλου. Μετά τον πόλεμο του 1940, μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.

Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο.

Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958. Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παιχθεί στην Αθήνα και την επαρχία.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

Οι ταινίες που είχε πάρει μέρος

1959 Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο

1960 Οικογένεια Παπαδοπούλου

1961 Ο θάνατος θα ξανάρθει

1964 Η βίλα των οργίων

1964 Διαζύγιο α-λα ελληνικά

1964 Κάθε καημός και δάκρυ

1965 Όχι, κύριε Τζόνσον

1965 Υπάρχει και φιλότιμο

1966 Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι

1966 Η γυναίκα μου τρελάθηκε

1967 Κάτι κουρασμένα παλικάρια

1968 Όλγα αγάπη μου

1969 Αγάπη για πάντα

1969 Το λεβεντόπαιδο

1969 Όταν η πόλις πεθαίνει

1969 Η κόμισσα της φάμπρικας

1969 Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα

1970 Ένα αστείο κορίτσι

1970 Μια τρελή, τρελή σαραντάρα

1970 Η ανταρσία των 10

1970 Αγάπη για πάντα νοσοκόμα

1971 Αεροσυνοδός

1972 Η Αλίκη δικτάτωρ

1981 Τα τσακάλια μητέρα

1982 Η στροφή

1982 Φυλακές ανηλίκων

1984 Ταχύτητα και αγάπη

1988 Ισόβια

2006 Πέντε λεπτά ακόμα

2017 Glabra

Σειρές που είχε πάρει μέρος

1973 – 1974 Ο κουσούρης ΥΕΝΕΔ

1974 Αληθινές ιστορίες ΕΙΡΤ

1976 Το ταξίδι ΥΕΝΕΔ

1977 Αθάνατες ιστορίες αγάπης ΥΕΝΕΔ

1981 Μαρία Πάρνη ΕΡΤ

1992 Μια απίθανη γιαγιά ΕΤ2

1992 Οι τρεις Χάριτες MEGA

1992 – 1994 Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα ANT1

1996 Έλλη και Άννα ANT1

1997 – 1998 Δανεικός πατέρας ANT1

1998 Νυχτερινό δελτίο ΕΤ1

2000 – 2001 Παππούδες εν δράσει ΕΤ1

2004 Τα μαχαιρώματα ANT1

2004 – 2005 Βελούδο από μετάξι ALPHA

2005 Γάμος με τα όλα του ANT1

2007 Εντιμότατοι κερατάδες ALPHA

2007 Το κόκκινο δωμάτιο MEGA

2009 Ευτυχισμένοι μαζί MEGA

2012 Κλινική περίπτωση MEGA

2016 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα ALPHA

2016 – 2017 Αστέρας Ραχούλας ALPHA