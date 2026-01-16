Νέα αναβολή στη δίκη Μπέου μετά από μήνυση του Αλέκου Μεταφτσή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Για συκοφαντική δυσφήμιση
Δημοσιεύθηκε

Αναβλήθηκε για τις 17 Ιουνίου τελικά η δίκη με κατηγορούμενο τον Αχ. Μπεο μετά από μήνυση που κατέθεσε ο κ. Αλέκος Μεταφτσης για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας παρέλευσης του ωραρίου και για να κληθεί ένας ακόμη μάρτυρας.

Μεταφτσής για Μπέο: Με στοχοποίησε ενώ έδινα μάχη με τον καρκίνο (βίντεο)

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ