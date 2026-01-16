Νέα αναβολή στη δίκη Μπέου μετά από μήνυση του Αλέκου Μεταφτσή

Αναβλήθηκε για τις 17 Ιουνίου τελικά η δίκη με κατηγορούμενο τον Αχ. Μπεο μετά από μήνυση που κατέθεσε ο κ. Αλέκος Μεταφτσης για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας παρέλευσης του ωραρίου και για να κληθεί ένας ακόμη μάρτυρας.
Μεταφτσής για Μπέο: Με στοχοποίησε ενώ έδινα μάχη με τον καρκίνο (βίντεο)
