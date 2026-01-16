Νέα σελίδα για τον Συνεταιρισμό Ν. Αγχίαλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»- Η ανακοίνωση για το μεγάλο deal

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ξεκίνησε η συνεργασία με τον Όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Ν. Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει την έναρξη μίας ιδιαίτερα σημαντικής, εμπορικής συμφωνίας που αφορά στην αποκλειστική διάθεση των προϊόντων Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» Πανελλαδικά και στο εξωτερικό , με τον όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία, με έναρξη συνεργασίας την 1/1/2026.

Ο Συνεταιρισμός παράγει εδώ και δεκαετίες οίνους και αποστάγματα υψηλής ποιότητας και ναυαρχίδα της παραγωγής αποτελεί το Θεσσαλικό Τσίπουρο διπλής απόσταξης , καθώς και τα φημισμένα κρασιά μας όπως το ΑΝΕΜΕΛΟ, ΦΙΛΥΡΑ, ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συσκευασίες γυαλί, πετ και σε ασκούς σε διάφορες γεύσεις από εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών.

Η συμφωνία αυτή με διάρκεια 12ετίας, δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική πράξη αλλά συνιστά μια στρατηγική συμμαχία με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη συνάντηση ενός ιστορικού συνεταιριστικού σχήματος με μία σύγχρονη, οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής γης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» ιδρύθηκε το 1918 από Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο, μια περιοχή με βαθιές ιστορικές ρίζες (Πυρασός – Φθιώτιδες Θήβες). Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ιστορικότερους συνεταιρισμούς της χώρας, γεννημένος στην απαρχή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος.

Στο τιμόνι του Συνεταιρισμού επί 36 χρόνια, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κίτσιος σημείωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διαδρομή, στους ανθρώπους και στο μέλλον του Συνεταιρισμού μας. Διασφαλίζει σταθερότητα, συνέχεια και προοπτική ανάπτυξης για τη “Δήμητρα” και τους αμπελουργούς και τους συνέταιρους της Νέας Αγχιάλου» και την τοπική κοινωνία.

Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού θα ενισχυθεί σημαντικά εντός της επόμενης τριετίας. Η συμφωνία φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα σύγχρονης, υγιούς συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμού και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με κοινή αναφορά την ελληνική γη, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.