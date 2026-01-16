Η σύγχρονη αντιμετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ημερίδα στη Λάρισα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διοργανώνει ημερίδα με θέμα το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βιόπολις, στο Αμφιθέατρο Μ2.

Αφετηρία της ημερίδας αποτελεί η συμπλήρωση τριών ετών λειτουργίας της Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΠΓΝ Λάρισας, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Η μονάδα συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου, προσφέροντας τη δυνατότητα της μηχανικής θρομβεκτομής, μιας μεθόδου που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και επιστημονικού διαλόγου για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, φοιτητές Ιατρικής, νοσηλευτές και τεχνολόγους ακτινολόγους. Μέσα από διαλέξεις και συζήτηση πραγματικών περιστατικών, θα αναδειχθούν σύγχρονες πρακτικές και προκλήσεις που αφορούν το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με στόχο τη γόνιμη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

https://www.facebook.com/events/2359961487811700/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true