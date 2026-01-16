Παρούσα η Ζέττα Μακρή στην εκδήλωση της Περιφέρειας για την ανάδειξη των αποσταγμάτων στην Αθήνα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παρούσα ήταν η Ζέττα Μ. Μακρή, βουλευτής Μαγνησίας, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Αθήνα, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, με θέμα: «Αποστάγματα και υγεία. Η Θεσσαλική Τέχνη, η Παράδοση και τα οφέλη τους».

Η κ. Μακρή, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε, παρέστη στην παραπάνω εκδήλωση, χαρακτηρίζοντάς τη εξαιρετικά εξωστρεφή, επίκαιρη και χρήσιμη.

Όπως τόνισε «η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να αναδείξει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της θεσσαλικής γης είναι απαραίτητη και τα πολλαπλά οφέλη θα φανούν σύντομα. Σε μία εποχή που η διατροφή αποτελεί σοβαρή διακύβευση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής εστιάζοντας στην αποφυγή επεξεργασμένων τροφών και στην προώθηση φυσικών τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά, τα εξαιρετικής ποιότητας θεσσαλικά τρόφιμα και ποτά, αποτελούν δυναμική προοπτική για την καλύτερη υγεία και ενέργεια». Η κ. Μακρή συνεχάρη τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για την κίνηση αυτή, που είναι βέβαιο, σύμφωνα με την ίδια, ότι θα συνοδευθεί και από ανάλογες εκδηλώσεις και σε άλλους τομείς θεσσαλικών προϊόντων.