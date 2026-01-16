Λιακούλη: Παίζουν τα ρέστα τους με την ευλογιά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Η Κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις για την επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Βάρχελι προς τον κ. Τσιάρα, το περιεχόμενο της οποίας πλέον διέρρευσε και μιλά για τραγική διαχείριση της ευλογιάς στην Ελλάδα και για εμβολιασμό ως αναγκαίο πλέον συμπληρωματικό μέτρο – αντίθετα από τις 6 Οκτωβρίου που έλαβε την επιστολή η Κυβέρνηση “κρύβεται” και εμπαίζει τους αγρότες», τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τους δημοσιογράφους Μ. Νιφλή και Γ. Κολοκυθά , η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απαντώντας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Βάρχελι που καταδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης στην αποτυχημένη διαχείριση της εξάπλωσης της ευλογιάς που οδήγησε την ελληνική κτηνοτροφία σε αφανισμό, την οποία επιστολή η Κυβέρνηση ουδέποτε δημοσιοποίησε και επιλέγει να αγνοεί.

Αναλύοντας το περιεχόμενο της επιστολής, η Βουλευτής Λάρισας επεσήμανε ότι “ο κ. Βάρχελι μιλά για αποτυχημένους χειρισμούς της Κυβέρνησης και για ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς στην Ελλάδα και τονίζει ότι αφού η χώρα δεν κατάφερε να περιορίσει τη νόσο ακόμα και μετά τις συστάσεις και τις συναντήσεις του Μαΐου με τους Ευρωπαίους, πλέον κινδυνεύει με απαγόρευση εξαγωγών ακατέργαστου μαλλιού, δερμάτων και προϊόντων ζωικής προέλευσης – δηλαδή και φέτας. Και αντί η Κυβέρνηση να κινητοποιηθεί, να απαντήσει, να ενημερώσει τους πολίτες, εμμένει στη λογική της που μας οδήγησε έως εδώ. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπέβαλε ερώτημα στην EFSA – την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- η οποία απάντησε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε καθολικό εμβολιασμό και καλώ το Υπουργείο να απαντήσει αν οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν.

Εάν αυτά ισχύουν, είναι πιθανότατα το σενάριο να «στήσει» η Κυβέρνηση τη Δευτέρα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες ένα “θέατρο του παραλόγου” προκρίνοντας τελικά τον …εμβολιασμό, λόγω δήθεν του αιτήματος των κτηνοτρόφων και ικανοποιώντας αυτό! Ενώ η αλήθεια είναι ότι οι αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ της διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, έτσι όπως τα κατάφερε ! Άραγε ποια θα είναι τότε η άποψη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ευλογιά που δημιούργησε η Κυβέρνηση με καθυστέρηση 1,5 έτους και με επιλογή της; Διότι ποτέ δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε καθολικό εμβολιασμό, αλλά οι αβελτηρίες και το επίπεδο ολικής καταστροφής στο οποίο έφτασε το θέμα , χωρίς ακόμη και αυτή την ώρα να υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αποτροπή της, αφού η Κυβέρνηση μόνο το αρχικό πρωτόκολλο του stamping out εφάρμοσε -θανατώνοντας ολόκληρο το κοπάδι από το πρώτο κρούσμα- , συνεχίζοντας πεισματικά ακόμη κι όταν αυτό απέτυχε και ούτε πήρε επιπλέον μέτρα βιοασφάλειας, ούτε ενίσχυσε τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες με έκτακτο προσωπικό ”.

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για την επικείμενη συνάντηση αγροτών και Πρωθυπουργού μετά το “ναυάγιο” της προηγούμενης προγραμματισμένης συνάντησης, η Ε. Λιακούλη υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση δημιουργεί ηθελημένα ένα “θολό” τοπίο γύρω από τα αγροτικά θέματα και ουσιαστικά κατηγορεί τους αγρότες ότι δεν έχουν καθαρές θέσεις, τη στιγμή που από την πρώτη στιγμή οι αγρότες ζητούν συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά “Οι αγρότες μάχονται για την επιβίωσή τους και διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος της παραγωγής, δεν έχουν ζώα λόγω της ευλογιάς, καταστρέφονται από τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή και δεν αποζημιώνονται, δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους ούτε να αγοράσουν αγροεφόδια. Ειδικά στη Θεσσαλία, που ζήσαμε τις πλημμύρες των Daniel και Elias, παλεύουμε με τη λειψυδρία και από την άλλη έχουμε μια ανώνυμη εταιρία, τον ΟΔΥΘ ΑΕ για να διαχειριστεί το νερό χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, η κατάσταση είναι τραγική. Μιλούν για το ρεύμα, το πετρέλαιο, μιλούν για όλα αυτά που το ΠΑΣΟΚ είχε εξαρχής και θεσμικά θέση στη Βουλή και η Κυβέρνηση αδιαφορούσε”.

Καταλήγοντας η Βουλευτής Λάρισας τόνισε ότι όλα αυτά οδήγησαν τους αγρότες στα μπλόκα και όταν υπήρξε η προοπτική του διαλόγου, η Κυβέρνηση τη διέλυσε, θέλοντας να επέμβει στη σύνθεση των επιτροπών και να ελέγξει το αποτέλεσμα. “Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά σχεδόν 7 χρόνια και δεν έχει δώσει καμία λύση ούτε για την επιβίωση των αγροτών ούτε για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα που καταρρέει. Κρίνεται πλέον στο πεδίο…”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.

