Παπαδόπουλος Α.Ε.: Απόλυτος ηγέτης στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων της Θεσσαλίας για το 2025!

Η Παπαδόπουλος Α.Ε. επιβεβαιώνει, για ακόμη μία χρονιά την κυρίαρχη θέση της στην premium αγορά αυτοκινήτων της Θεσσαλίας, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις και θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο.

Με συνολικό μερίδιο αγοράς 82%, τα τρία κορυφαία brands που εκπροσωπεί BMW, MINI και VOLVO, κυριάρχησαν απόλυτα στην κατηγορία πολυτελών οχημάτων.

1.BMW

2.MINI

3.ALFA ROMEO

4.VOLVO

5.MERCEDES

BMW: Η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια

Η BMW ξεχώρισε ως το κορυφαίο brand της premium αγοράς, κατακτώντας την

1η θέση με 264 ταξινομήσεις και εντυπωσιακό 60% μερίδιο αγοράς, σημειώνοντας άνοδο +71% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ισχυρή δυναμική της μάρκας στην περιοχή.

MINI και VOLVO: Σταθερή ανάπτυξη και καινοτομία

Η MINI κατέλαβε τη δεύτερη θέση με αύξηση +16%, ενώ η VOLVO ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της με άνοδο +10%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στις τεχνολογίες βιώσιμης κινητικότητας.

Αποκλειστικότητα στα Premium Αμιγώς Ηλεκτρικά οχήματα (BEV)

Στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών premium οχημάτων (BEV),

η Παπαδόπουλος Α.Ε. είχε 90% μερίδιο αγοράς στη Θεσσαλία και 100% στη Λάρισα,

με τα τρία brands της να βρίσκονται στην κορυφή για το 2025.

1.BMW

2.MINI

3.VOLVO

Στη Θεσσαλονίκη, η VOLVO αναδείχθηκε αδιαμφισβήτητος νικητής στα Premium Plug-In Hybrid (PHEV)

Η VOLVO κατέκτησε την 1η θέση με εντυπωσιακή διείσδυση στην αγορά—σχεδόν

1 στα 2 premium Plug-In Hybrid που ταξινομούνται στην πόλη είναι VOLVO, στοιχείο που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των οδηγών στη σκανδιναβική ασφάλεια και την αποδοτικότητα.

Ταυτόχρονα, κατέκτησε τη 2η θέση στα Premium Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV), ενισχύοντας αποφασιστικά το αποτύπωμά της στην ηλεκτροκίνηση. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά τη VOLVO Παπαδόπουλος σημείο αναφοράς για την βιώσιμη πολυτέλεια στη Βόρεια Ελλάδα—με προϊόντα που ξεχωρίζουν σε ασφάλεια, καινοτομία και καθημερινή χρηστικότητα, αλλά και με ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη (συμβουλευτική επιλογής, test drives, εξατομικευμένες υπηρεσίες aftersales) που μετατρέπει την πρόθεση αγοράς σε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Papadopoulos Automotive Group

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της αυτοκίνησης, η Παπαδόπουλος Α.Ε. αποτελεί σημείο αναφοράς για premium υπηρεσίες και κορυφαία brands όπως BMW, MINI και VOLVO. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: πωλήσεις καινούργιων και πιστοποιημένων μεταχειρισμένων οχημάτων, υπηρεσίες after sales, χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την AVIS διαχειρίζεται 4 σταθμούς rent a car (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Σκιάθο).

Με στρατηγικό προσανατολισμό και στο B2B κανάλι, προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης στόλου (fleet management) σε εταιρίες του κλάδου όπως leasing και Rent a Car, αλλά και εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για τις ανάγκες μετακίνησης των στελεχών τους. Επενδύοντας σε τεχνολογία και εκπαίδευση, συνεχίζουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις, με γνώμονα την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ BMW – MINI – VOLVO

Θεσσαλονίκη, 16ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, 2310 478100

Λάρισα, 6ο χλμ Λάρισας – Τρικάλων, 2410 851 800

Σταθμοί AVIS

Θεσσαλονίκη Λιμάνι, Σαλαμίνος, 2310 540827

Λάρισα, 6ο χλμ Λάρισας – Τρικάλων, 241 110 0110

Βόλος, Αγορά Λιμένος, Πύρασσου 26, 2421 105154

Σκιάθος, Διεθνής Αερολιμένας Σκιάθου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης , 2427 021482