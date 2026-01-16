Σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια και κίνδυνο απώλειας έως 500 εκατ. ευρώ ενισχύσεων φέρνει στη Βουλή ο Κόκκαλης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα στη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και πληρωμής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2025 φέρνει στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο απώλειας κοινοτικών ενισχύσεων που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κόκκαλης περιγράφει μια κατάσταση έντονης αναστάτωσης στον αγροτικό κόσμο, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν υπάρχει καμία επίσημη και σαφής ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ για το ποια σφάλματα στις δηλώσεις είναι διορθώσιμα και ποια όχι, ούτε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Όπως επισημαίνει, ακόμη και μικρές αποκλίσεις σε στοιχεία όπως ο ΑΤΑΚ, ο ΚΑΕΚ ή το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη έχουν οδηγήσει στη δέσμευση ολόκληρων αγροτεμαχίων και στον πλήρη αποκλεισμό τους από τις πληρωμές, αντί να εφαρμόζονται αναλογικές διορθώσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, αποφασίστηκε η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια του Ε9, χωρίς να δοθεί προηγουμένως η δυνατότητα διορθώσεων, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγροτεμάχια να τεθούν εκτός πληρωμής με πλήρη αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στην ερώτηση, περίπου 260 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση του 2025 παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτα λόγω προβλημάτων ταυτοποίησης. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, εφόσον συνυπολογιστούν οι μειώσεις στην εξισωτική αποζημίωση και στα οικολογικά σχήματα, με υπαρκτό πλέον τον κίνδυνο επιστροφής πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκαλης αναδεικνύει και τη σύγχυση που επικρατεί στο ζήτημα της κατανομής των βοσκοτόπων. Αν και έχει δημοσιευθεί σχετικό ΦΕΚ, αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιγοπροβατοτρόφους, χωρίς καμία ενημέρωση για τους βοοτρόφους, ενώ τα κριτήρια κατανομής παραμένουν ασαφή. Ειδική αναφορά γίνεται σε «δείκτη εισοδήματος περιφερειακής ενότητας», χωρίς να έχει δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση για τον τρόπο υπολογισμού του.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στο 2025, αλλά επεκτείνεται ήδη και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, χωρίς σαφές και σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Με την ερώτησή του ζητά από την κυβέρνηση άμεσο άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2025 για διορθώσεις, έκδοση δεσμευτικών οδηγιών από την ΑΑΔΕ, πλήρη εικόνα για τα απλήρωτα ποσά και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να καταβληθούν στους δικαιούχους, καθώς και καθαρούς κανόνες και χρονοδιάγραμμα για το ΟΣΔΕ 2026, ώστε να μη επαναληφθεί, όπως σημειώνει, το φετινό χάος.