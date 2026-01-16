Ο Καραγκιόζης και η λαϊκή τέχνη του Θεάτρου Σκιών στο Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στον Αλμυρό

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία, ολοκληρώνει το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», έναν κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου 2025 και έφεραν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες μέσα από προσιτές και ενδιαφέρουσες ομιλίες σε πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 12.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλμυρού, στον Αλμυρό, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία εκδήλωση του κύκλου με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η λαϊκή τέχνη του Θεάτρου Σκιών ως μέσο Επικοινωνίας της Επιστήμης».



Η Γιούλη Κυριαζή, Βιολόγος και Εκπαιδευτικός, και ο Κώστας Σπυρόπουλος, από το Θέατρο Σκιών του Θάνου και Κώστα Σπυρόπουλου, παρουσιάζουν πώς ο Καραγκιόζης – ένας ήρωας βαθιά αγαπητός στα παιδιά – μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας επιστημονικών ζητημάτων. Μέσα από το χιούμορ, την αφήγηση και τη διαδραστικότητα του Θεάτρου Σκιών, επιστημονικές έννοιες προσεγγίζονται με απλό, κατανοητό και βιωματικό τρόπο.

Στους βασικούς στόχους της παράστασης περιλαμβάνεται, πέρα από την εκλαΐκευση επιστημονικών θεμάτων, η καταπολέμηση κοινωνικών στερεοτύπων, όπως αυτά που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τη συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα STEM. Παράλληλα, μέσα από το αφηγηματικό πλαίσιο και τους χαρακτήρες του Θεάτρου Σκιών, επιχειρείται η αποδόμηση ψευδοεπιστημονικών αντιλήψεων, ενισχύοντας την κριτική σκέψη των παιδιών από μικρή ηλικία.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της λαϊκής τέχνης ως σύγχρονου παιδαγωγικού εργαλείου, δείχνοντας πώς η επιστήμη μπορεί να επικοινωνηθεί μέσα από ιστορίες και πρόσωπα που τα παιδιά ήδη αγαπούν και εμπιστεύονται. Απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για καινοτόμες, συμπεριληπτικές και δημιουργικές μορφές εκπαίδευσης.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης του θα ακολουθήσει η παράσταση «Ο Καραγκιόζης Επιστήμονας».

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 12.00

Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλμυρού, Αλμυρός

Σχετικά με τους ομιλητές:

Η Γιούλη Κυριαζή είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τo 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη Διδασκαλία της Οικολογίας στην Εκπαίδευση. Ξεκίνησε να εργάζεται το 2009 αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων έχει συνεργαστεί με νηπιαγωγεία, σχολεία, Πανεπιστήμια, μουσεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από το 2012 εργάζεται στη SciCo ως Senior Manager και ως επιστημονική σύμβουλος σε δράσεις που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Athens Science Festival έχοντας επιτελέσει επί 10 συναπτά έτη διάφορους ρόλους, μεταξύ αυτών Content Manager, Executive Director και Head of Partnerships. Τα τελευταία 10 χρόνια απασχολείται και ως σύμβουλος για την διοργάνωση Φεστιβάλ Επιστήμης σε άλλες πόλεις όπως τη Θεσσαλονίκη (Thessaloniki Science Festival), την Πάτρα (Patras Science Festival), τη Λάρισα (Thessaly Science Festival), τα Ιωάννινα (Ioannina Science Festival) και την Λεμεσό (της Κύπρου) (Mediterranean Science Festival). Μεταξύ άλλων η εργασία της στη SciCo περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων σε γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επικοινωνία της επιστήμης. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει υπηρετήσει σε δημόσια σχολεία των Νομών Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αχαΐας.

Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1985 στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Ελληνογαλλική Σχολή και στο ΙΕΚ Πληροφορικής, ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα ορθοφωνίας και σκηνογραφίας. Μαθήτευσε δίπλα στον πατέρα του, Θανάση Σπυρόπουλο, από τον οποίο έμαθε φωνές, ζωγραφική, χαρακτική και την τέχνη του Θεάτρου Σκιών. Στα 8 του χρόνια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Καραγκιοζοπαιχτών του Μάνθου Αθηναίου. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στη Σλοβενία το 2012, στα «Σπαθάρεια» και στο Πανευρωπαϊκό Σωματείο Θεάτρου Σκιών. Το 2012 έκανε την πρώτη του έκθεση φιγούρας στην Κύπρο με 350 φιγούρες και 50 ρεκλάμες, δίνοντας παράλληλα παραστάσεις στη Λευκωσία. Το 2018 παρουσίασε το Σύγχρονο Θέατρο Σκιών «Του μπερντέ τα παραμύθια», με κινούμενες φιγούρες και φωνές γνωστών ηθοποιών. Το 2019 συνεργάστηκε με την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θανάση Σπυρόπουλο στην παράσταση «Η Ιστορία του Καραγκιόζη», που παίζεται σε σχολεία. Σήμερα, συνεχίζει να δίνει παραστάσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις και θέατρα, ενώ είναι πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Θεάτρου Σκιών, προάγοντας τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής τέχνης του Καραγκιόζη. Συνεργάζεται με κορυφαίους ηθοποιούς και συμμετέχει σε σύγχρονες παραστάσεις, όπως «Η κιβωτός του Νώε» και «Ο Φιάκας», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους νέους καραγκιοζοπαίχτες της Ελλάδας.

Πληροφορίες στη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.html