Καίγεται σπίτι στον Αλμυρό- Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κλήση για φωτιά σε κατοικία στον Αλμυρό, στην οδό Παύλου Μελά έλαβε νωρίτερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και αμέσως σήμανε καμπανάκι κινδύνου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα απο το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα αλλά και από τον Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα της κατοικίας και έχει επεκταθεί. Οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς είναι σε εξέλιξη.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.