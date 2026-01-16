Καίγεται σπίτι στον Αλμυρό- Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κλήση για φωτιά σε κατοικία στον Αλμυρό, στην οδό Παύλου Μελά έλαβε νωρίτερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και αμέσως σήμανε καμπανάκι κινδύνου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα απο το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα αλλά και από τον Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα της κατοικίας και έχει επεκταθεί. Οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς είναι σε εξέλιξη.